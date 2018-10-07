По-осеннему тепло: синоптики рассказали о погоде на начало недели (карта)
В Киеве без осадков и до 18 градусов тепла.
Погода в Украине в понедельник, 8 октября, будет по-осеннему теплой и солнечной. Самые высокие температурные показатели в понедельник следует ожидать на Закарпатье, а также на побережье Черного и Азовского морей.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
По всей территории Украины синоптики обещают сухую, малооблачную погоду. Воздух прогреется до комфортных +16...+20 градусов. Порадует и теплый южный ветерок, его скорость составит 5 – 10 метров за секунду.
Синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Теплее всего будет на Закарпатье, там столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов, а также на побережье Черного и Азовского морей – до +18...+20 градусов. Холоднее всего – на Полесье, до +16...+18 градусов.
В Киеве тоже ожидается малооблачная погода, без осадков. В столице воздух прогреется до +16...+18 градусов.
На вторник, 9 октября, синоптики не прогнозируют осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 15-20°, в южной части и на Закарпатье до 23°.
Прогноз погоды на понедельник, 8 октября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +16...+18
Погода в Украине
- Винница+19°... +6°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+18°... +6°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+18°... +6°
- Кировоград+19°... +8°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+15°... +5°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+20°... +6°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+15°... +4°
- Симферополь+21°... +8°
- Сумы+18°... +8°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+20°... +6°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+16°... +5°
- Черкассы+19°... +7°
- Чернигов+17°... +4°
- Черновцы+19°... +9°