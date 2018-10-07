По-осеннему тепло: синоптики рассказали о погоде на начало недели (карта)

В Киеве без осадков и до 18 градусов тепла.

В Киеве ожидается малооблачная погода, без осадков / фото УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 8 октября, будет по-осеннему теплой и солнечной. Самые высокие температурные показатели в понедельник следует ожидать на Закарпатье, а также на побережье Черного и Азовского морей.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

По всей территории Украины синоптики обещают сухую, малооблачную погоду. Воздух прогреется до комфортных +16...+20 градусов. Порадует и теплый южный ветерок, его скорость составит 5 – 10 метров за секунду.

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Теплее всего будет на Закарпатье, там столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов, а также на побережье Черного и Азовского морей – до +18...+20 градусов. Холоднее всего – на Полесье, до +16...+18 градусов.

В Киеве тоже ожидается малооблачная погода, без осадков. В столице воздух прогреется до +16...+18 градусов.

На вторник, 9 октября, синоптики не прогнозируют осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 15-20°, в южной части и на Закарпатье до 23°.

Прогноз погоды на понедельник, 8 октября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +16...+18