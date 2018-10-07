Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +23 (карта)

13:06, 7 октября 2018
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В Киеве без осадков, днем до +19.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода сегодня, 7 октября 2018 года, на всей территории Украины будет солнечной и без осадков, температура воздуха прогреется до +23.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе Украины температура воздуха днем от +18 до +23, ночью от +5 до +10. На севере температура днем от +16 до +19, ночью от +5 до +8. В центре без осадков, днем от +17 до +20, ночью до +8. В восточных регионах солнечно, дневная температура составит от +17 до +19, ночью до +6.

На юге солнечно, днем от +15 до +19, ночью от +3 до +13. В Крыму также без осадков, днем до +20, ночью до +7.

Прогноз погоды на 7 октября
Прогноз погоды на 7 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 7 октября дождей не ожидается, днем от +17 до +19, ночью от +6 до +8. Ветер южный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве и Киевской области 7 октября
Погода в Киеве и Киевской области 7 октября

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