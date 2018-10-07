Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +23 (карта)
В Киеве без осадков, днем до +19.
Погода сегодня, 7 октября 2018 года, на всей территории Украины будет солнечной и без осадков, температура воздуха прогреется до +23.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в регионах на сегодня
По данным украинских синоптиков, на западе Украины температура воздуха днем от +18 до +23, ночью от +5 до +10. На севере температура днем от +16 до +19, ночью от +5 до +8. В центре без осадков, днем от +17 до +20, ночью до +8. В восточных регионах солнечно, дневная температура составит от +17 до +19, ночью до +6.
На юге солнечно, днем от +15 до +19, ночью от +3 до +13. В Крыму также без осадков, днем до +20, ночью до +7.
Погода в Киеве на сегодня
В столице Украины 7 октября дождей не ожидается, днем от +17 до +19, ночью от +6 до +8. Ветер южный, 3-8 м/с.
Погода в Украине
- Винница+19°... +6°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+18°... +6°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+18°... +6°
- Кировоград+19°... +8°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+15°... +5°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+20°... +6°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+15°... +4°
- Симферополь+21°... +8°
- Сумы+18°... +8°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+20°... +6°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+16°... +5°
- Черкассы+19°... +7°
- Чернигов+17°... +4°
- Черновцы+19°... +9°