Прогноз погоды: завтра вся Украина под властью "бабьего лета" (карта)

16:01, 6 октября 2018
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Прогноз погоды на 7 октября - осадков не ожидается, а температура воздуха местами поднимется даже до +23.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 7 октября, будет сухой, теплой и солнечной – как раз идеальной для активного или спокойного отдыха на природе.

Как информирует Укргидрометцентр, ночью все же возможны местами заморозки, однако днем во всех без исключения областях Украины будет сухо и солнечно.

Осадков не ожидается, а температура воздуха местами поднимется даже до +23.

В Киеве 7 октября также тепло и без дождя.

Погода на выходные: в Украину вернется тепло и солнце (карта)

Прогноз погоды на воскресенье, 7 октября, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +21...+23

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +17...+19

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +17...+19

Прогноз погоды в Украине на воскресенье 7 октября
Прогноз погоды в Украине на воскресенье 7 октября
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