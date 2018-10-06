Прогноз погоды: завтра вся Украина под властью "бабьего лета" (карта)
Прогноз погоды на 7 октября - осадков не ожидается, а температура воздуха местами поднимется даже до +23.
Погода в Украине в воскресенье, 7 октября, будет сухой, теплой и солнечной – как раз идеальной для активного или спокойного отдыха на природе.
Как информирует Укргидрометцентр, ночью все же возможны местами заморозки, однако днем во всех без исключения областях Украины будет сухо и солнечно.
Осадков не ожидается, а температура воздуха местами поднимется даже до +23.
В Киеве 7 октября также тепло и без дождя.
Погода на выходные: в Украину вернется тепло и солнце (карта)
Прогноз погоды на воскресенье, 7 октября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +21...+23
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +17...+19
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – +16...+18
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +17...+19
Погода в Украине
- Винница+18°... +6°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+17°... +2°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+18°... +5°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+19°... +8°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+18°... +2°
- Луцк+23°... +10°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+18°... +4°
- Одесса+18°... +4°
- Полтава+17°... +5°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+16°... +5°
- Тернополь+19°... +6°
- Харьков+17°... +4°
- Херсон+19°... +5°
- Хмельницкий+19°... +5°
- Черкассы+17°... +4°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+21°... +5°