Стихийное бедствие в Индонезии: количество жертв превысило 1600 человек (видео)

Людей хоронят в братских могилах, так как захоронения нужно проводить быстро, чтоб избежать распространения инфекций.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

Поиск жертв землетрясения и цунами в Индонезии продолжается. На данный момент количество жертв уже превысило 1600 человек.

Об этом сообщил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто, передает Detiknews.

По его словам, погибли по меньшей мере 1648 человек. И минимум 563 человека ещё не найдены.

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Многие погибшие уже погребены. Людей хоронят в братских могилах, так как захоронения нужно проводить быстро, чтоб избежать распространения инфекций. По просьбам родственников некоторых жертв стихии хоронят отдельно.

Также Виранто сообщил, что поисковая операция продолжается, однако её сроки ограничены. Он отметил, что по истечению времени, выделенного на поиски погибших, эти районы будут признаны местом массового захоронения.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, которое спровоцировало цунами. Количество жертв стихии с каждым днем продолжает расти.