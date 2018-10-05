В пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
В течение 5-8 октября в пяти областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"5-8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 5-6 октября почти по всей Украине ожидаются заморозки на почве и в воздухе 0-5°.
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