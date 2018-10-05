На Китай надвигается тайфун "Конг-рэй"
Тайфун принесет с собой дожди и сильный ветер.
В Китае объявили "синее" предупреждение из-за приближения тайфуна "Конг-рэй", который должен принести сильный ветер в некоторые районы на юге страны.
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Утром 5 октября тайфун находился в 215 км юго-западнее от города Наха японской префектуры Окинава. По прогнозам, он продолжит продвигаться в северном направлении со скоростью 25 км/ч и, скорее всего, потеряет свою силу утром субботы, передает Xinhua.
Ожидается, что 5-6 октября из-за тайфуна в провинциях Цзянсу, Чжэцзян и на Тайване будет дуть сильный ветер, придут холодные воздушные массы.
Напомним, тайфун "Трами", который обрушился на берег японской префектуры Вакаяма, вызвал сильные дожди и ветер. В результате два человека погибли, один пропал без вести, более ста пострадали.
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