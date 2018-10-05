Город Катания на Сицилии накрыло наводнение (карта)

13:46, 5 октября 2018
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Затопление вызвали сильные ливни и град.

Катанию затопило / www.seguonews.it
Катанию затопило / www.seguonews.it

Город Катания на итальянском острове Сицилия пострадал от наводнения.

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Затопление вызвали сильные ливни и град. Затопило магазины и кафе, а также офисное здание местного суда. Вода лилась, как из ведра, мокрые и мебель, и документация, говорится в сюжете ТСН.

Метеорологи предупреждают, что непогода 5 октября может даже ухудшиться. 

Напомним, тайфун "Трами", который обрушился на берег японской префектуры Вакаяма, вызвал сильные дожди и ветер. В результате два человека погибли, один пропал без вести, более ста пострадали.

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