Город Катания на Сицилии накрыло наводнение (карта)

Затопление вызвали сильные ливни и град.

Катанию затопило / www.seguonews.it

Город Катания на итальянском острове Сицилия пострадал от наводнения.

Читайте также Греция пострадала от шторма "Зобра": три человека пропали без вести (видео)

Затопление вызвали сильные ливни и град. Затопило магазины и кафе, а также офисное здание местного суда. Вода лилась, как из ведра, мокрые и мебель, и документация, говорится в сюжете ТСН.

Метеорологи предупреждают, что непогода 5 октября может даже ухудшиться.

Напомним, тайфун "Трами", который обрушился на берег японской префектуры Вакаяма, вызвал сильные дожди и ветер. В результате два человека погибли, один пропал без вести, более ста пострадали.