Город Катания на Сицилии накрыло наводнение (карта)
Затопление вызвали сильные ливни и град.
Город Катания на итальянском острове Сицилия пострадал от наводнения.
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Затопление вызвали сильные ливни и град. Затопило магазины и кафе, а также офисное здание местного суда. Вода лилась, как из ведра, мокрые и мебель, и документация, говорится в сюжете ТСН.
Метеорологи предупреждают, что непогода 5 октября может даже ухудшиться.
Реки вместо улиц и машины по крышу в воде. Итальянский город Катания накрыли масштабные наводнения
Напомним, тайфун "Трами", который обрушился на берег японской префектуры Вакаяма, вызвал сильные дожди и ветер. В результате два человека погибли, один пропал без вести, более ста пострадали.
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