Погода на выходные: в Украину вернется тепло и солнце (карта)

В западных областях в воскресенье потеплеет до +23°.

На выходных в Украине потеплеет / фото УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, по всей стране ожидается солнечная погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +17°. В воскресенье солнечно, +7°...+18°.

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Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +19°. В воскресенье ясно, +9°…+20°.

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +9°, днем +22°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+17°. В воскресенье до +18°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье +6°...+17°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье +4°...+16°, солнечно.

Прогноз на 6 октября / УНИАН

Прогноз на 7 октября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+17°.

В Симферополе завтра будет ясно, +5°...+16°. В воскресенье +7°...+20°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура до +17°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье температура до +17°, солнечно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +17°. В воскресенье +4°...+18°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье переменная облачность, ночью +1°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +21°. В воскресенье солнечно, ночью +6°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье температура до +23°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра будет солнечно, +18°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +6° …+19°.

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