Погода на выходные: в Украину вернется тепло и солнце (карта)

12:00, 5 октября 2018
272
0

В западных областях в воскресенье потеплеет до +23°.

На выходных в Украине потеплеет / фото УНИАН
На выходных в Украине потеплеет / фото УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, по всей стране ожидается солнечная погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +17°. В воскресенье солнечно, +7°...+18°.

В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта)

Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +19°. В воскресенье ясно, +9°…+20°.

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +9°, днем +22°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+17°. В воскресенье до +18°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье +6°...+17°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье +4°...+16°, солнечно.

Прогноз на 6 октября / УНИАН
Прогноз на 6 октября / УНИАН
Прогноз на 7 октября / УНИАН
Прогноз на 7 октября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+17°.

В Симферополе завтра будет ясно, +5°...+16°. В воскресенье +7°...+20°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура до +17°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье температура до +17°, солнечно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +17°. В воскресенье +4°...+18°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье переменная облачность, ночью +1°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +21°. В воскресенье солнечно, ночью +6°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье температура до +23°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра будет солнечно, +18°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +6° …+19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Город Катания на Сицилии накрыло наводнение (карта) Город Катания на Сицилии накрыло наводнение (карта)
Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 1424 человек Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 1424 человек
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°
В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта)
Карпаты замело снегом: в горах образовались полуметровые сугробы (видео) Карпаты замело снегом: в горах образовались полуметровые сугробы (видео)
В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате землетрясения и цунами (видео) В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате землетрясения и цунами (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +13° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +13°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
90 %
758 мм
3.2 м/с
14 %
Лента новостей