Погода на выходные: в Украину вернется тепло и солнце (карта)
В западных областях в воскресенье потеплеет до +23°.
На выходных в Украине потеплеет, по всей стране ожидается солнечная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +17°. В воскресенье солнечно, +7°...+18°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта)
Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +19°. В воскресенье ясно, +9°…+20°.
В Луцке в субботу ночью +8°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +9°, днем +22°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+17°. В воскресенье до +18°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье +6°...+17°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье +4°...+16°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+17°.
В Симферополе завтра будет ясно, +5°...+16°. В воскресенье +7°...+20°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура до +17°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье температура до +17°, солнечно.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +17°. В воскресенье +4°...+18°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье переменная облачность, ночью +1°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +21°. В воскресенье солнечно, ночью +6°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье температура до +23°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра будет солнечно, +18°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +6° …+19°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+16°... +5°
- Ивано-Франковск+20°... +4°
- Киев+17°... +7°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+17°... +3°
- Луцк+19°... +8°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+17°... +6°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+19°... +7°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+17°... +5°
- Харьков+16°... +5°
- Херсон+18°... +5°
- Хмельницкий+17°... +6°
- Черкассы+16°... +5°
- Чернигов+17°... +6°
- Черновцы+20°... +5°