Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 1424 человек
Ожидается, что число погибших еще возрастет.
Число жертв серии землетрясений и цунами в Индонезии возросло до 1424 человек.
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек (фоторепортаж)
Из-за плохого доступа в наиболее пострадавшие районы спасательная операция проходит с трудом, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное поисково-спасательное управление страны.
Много людей могут находиться в руинах в городе Палу и в районах Донггала и Сиги.
"Многие дороги, ведущие в пострадавшие районы, были отрезаны, так что трудно доставить на место тяжелое оборудование", - сообщили в управлении.
Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку есть сообщения о том, что сотни местных жителей все еще находятся под руинами домов. Сейчас главный аэропорт провинции уже работает, а также восстанавливаются связь, поставки электричества и топлива.
Напомним, на острове Сулавеси в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан Сопутан.
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