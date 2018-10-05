Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 1424 человек

Ожидается, что число погибших еще возрастет.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

Число жертв серии землетрясений и цунами в Индонезии возросло до 1424 человек.

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Из-за плохого доступа в наиболее пострадавшие районы спасательная операция проходит с трудом, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное поисково-спасательное управление страны.

Много людей могут находиться в руинах в городе Палу и в районах Донггала и Сиги.

"Многие дороги, ведущие в пострадавшие районы, были отрезаны, так что трудно доставить на место тяжелое оборудование", - сообщили в управлении.

Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку есть сообщения о том, что сотни местных жителей все еще находятся под руинами домов. Сейчас главный аэропорт провинции уже работает, а также восстанавливаются связь, поставки электричества и топлива.

Напомним, на острове Сулавеси в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан Сопутан.