Синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Температура воздуха опустится до 0-5°.
В течение 5-6 октября почти по всей Украине ожидаются заморозки на почве и в воздухе 0-5°.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 5-6 октября в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в Украине в ближайшие дни. Так, 5 октября сохранится прохладная погода, а на выходных ожидается потепление. В частности, в Киеве столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов.
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Погода в Украине
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- Днепр+16°... +4°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+16°... +5°
- Ивано-Франковск+20°... +4°
- Киев+17°... +7°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+17°... +3°
- Луцк+19°... +8°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+17°... +6°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+19°... +7°
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