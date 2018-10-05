Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

09:43, 5 октября 2018
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Температура воздуха опустится до 0-5°.

В Украину пришли заморозки / tvc.ru
В Украину пришли заморозки / tvc.ru

В течение 5-6 октября почти по всей Украине ожидаются заморозки на почве и в воздухе 0-5°.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 5-6 октября в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Украину накрыли заморозки / Укргидрометцентр
Украину накрыли заморозки / Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в Украине в ближайшие дни. Так, 5 октября сохранится прохладная погода, а на выходных ожидается потепление. В частности, в Киеве столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов.

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