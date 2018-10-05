В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°

08:30, 5 октября 2018
59
0

Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 октября, в Киеве без осадков, температура до +13°.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 18:30.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в Украине без осадков, температура до +17°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на выходные: в Украину вернется тепло и солнце (карта) Погода на выходные: в Украину вернется тепло и солнце (карта)
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°
В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта)
В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате землетрясения и цунами (видео) В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате землетрясения и цунами (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +13° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +13°
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в пяти областях Украины Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в пяти областях Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
90 %
758 мм
3.2 м/с
14 %
Лента новостей