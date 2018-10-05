В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°
Вечером в столице до +9°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 октября, в Киеве без осадков, температура до +13°.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 18:30.
Как сообщал УНИАН, 5 октября в Украине без осадков, температура до +17°.
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Давление:758 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:14 %
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Видимость:13 км
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