В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта)

08:09, 5 октября 2018
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Сегодня по всей стране ожидается переменная облачность.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября в Украине без осадков, температура до +17°.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

На востоке без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +14°. В центре без осадков, температура до +14°.

Прогноз на 5 октября / УНИАН
Прогноз на 5 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 октября - Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; если же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

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