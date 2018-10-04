Карпаты замело снегом: в горах образовались полуметровые сугробы (видео)

Метет только в высокогорье, в частности - на горе Поп Иван. Там держится мороз.

Карпаты замело снегом - в горах образовались полуметровые сугробы.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Метет только в высокогорье, в частности - на горе Поп Иван. Там держится мороз. Тропинки замело, а, поскольку снег падает и до сих пор, видимость очень плохая.

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Спасатели предупреждают туристов: в горы отправляться только со специальным снаряжением и обязательно регистрироваться в поисково-спасательных пунктах.

Ранее сообщалось, что в Карпатах намело 10-сантиметровый снежный настил.