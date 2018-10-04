В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате землетрясения и цунами (видео)
По последним данным, жертвами стихии стали свыше 1400 человек. Более ста числятся пропавшими без вести.
В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате стихийного бедствия - землетрясения и цунами, произошедших здесь 28 сентября.
В среду на острове Сулавеси под завалами храма спасатели обнаружили тела 35 школьников. Всего в этом детском центре по изучению библии на момент трагедии находились 86 детей.
По последним данным, жертвами стихии стали свыше 1400 человек. Более ста числятся пропавшими без вести.
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