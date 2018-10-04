В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате землетрясения и цунами (видео)

18:14, 4 октября 2018
128
0

По последним данным, жертвами стихии стали свыше 1400 человек. Более ста числятся пропавшими без вести.

В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате стихийного бедствия - землетрясения и цунами, произошедших здесь 28 сентября. 

В среду на острове Сулавеси под завалами храма спасатели обнаружили тела 35 школьников. Всего в этом детском центре по изучению библии на момент трагедии находились 86 детей.

По последним данным, жертвами стихии стали свыше 1400 человек. Более ста числятся пропавшими без вести.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +17° (карта)
Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура до +17° (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура до +17° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в пяти областях Украины Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в пяти областях Украины
В Хмельницком бушевала непогода: сильный ветер повалил деревья В Хмельницком бушевала непогода: сильный ветер повалил деревья
В США увеличилось число жертв урагана "Флоренс" В США увеличилось число жертв урагана "Флоренс"
В Карпатах намело полметра снега (фото) В Карпатах намело полметра снега (фото)
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +12° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +12°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
77 %
753 мм
3.8 м/с
1 %
Лента новостей