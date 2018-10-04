В Киеве завтра без осадков, температура днем до +13°
Вечером в столице до +9°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 октября, в Киеве без осадков, температура до +13°.
В Украину пришло похолодание: с заморозками и штормовым ветром
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 18:30.
Как сообщал УНИАН, 5 октября в Украине без осадков, температура до +17°.
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- Винница+14°... +4°
- Днепр+13°... +4°
- Донецк+14°... 0°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+14°... +5°
- Ивано-Франковск+16°... +1°
- Киев+14°... +5°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+11°... 0°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+15°... +4°
- Николаев+16°... +5°
- Одесса+17°... +5°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+16°... +5°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+15°... +4°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+14°... +5°
- Черновцы+17°... +4°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+24 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:09
Закат18:46
Видимость:16 км
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