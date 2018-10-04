В Киеве завтра без осадков, температура днем до +13°

Вечером в столице до +9°.

В Киеве завтра без осадков / photographers.ua, jDtnt

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 октября, в Киеве без осадков, температура до +13°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 18:30.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в Украине без осадков, температура до +17°.

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