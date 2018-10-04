Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура до +17° (видеопрогноз)

Теплее всего будет на западе и юге страны.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября в Украине без осадков, температура до +17°.

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На востоке без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

На западе Украины местами без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +14°. В центре без осадков, температура до +14°.

Согласно народному прогнозу, 5 октября - Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; если же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

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