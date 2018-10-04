Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура до +17° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе и юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября в Украине без осадков, температура до +17°.
В Украину пришло похолодание: с заморозками и штормовым ветром
На востоке без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.
На западе Украины местами без осадков. Температура до +17°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +14°. В центре без осадков, температура до +14°.
Согласно народному прогнозу, 5 октября - Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; если же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 5 октября
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Погода в Украине
- Винница+14°... +4°
- Днепр+13°... +4°
- Донецк+14°... 0°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+14°... +5°
- Ивано-Франковск+16°... +1°
- Киев+14°... +5°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+11°... 0°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+15°... +4°
- Николаев+16°... +5°
- Одесса+17°... +5°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+16°... +5°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+15°... +4°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+14°... +5°
- Черновцы+17°... +4°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+24 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:09
Закат18:46
Видимость:16 км
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