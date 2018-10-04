Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
На выходных температура поднимется до +16...+18 градусов.
Завтра, 5 октября, в Украине сохранится прохладная погода, а на выходных ожидается потепление.
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В ближайшие дни по всей стране будет сухо и солнечно. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В дневные часы завтра будет свежо, только +9...+14 градусов, на западе и юге +13...+16 градусов. Ветер 5 октября ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 метров в секуду", - пишет она.
По словам Диденко, на выходных в Украине существенно потеплеет. В частности, в Киеве ожидается +16...+18 градусов.
Напомним, 4 октября по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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- Днепр+13°... +4°
- Донецк+14°... 0°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+14°... +5°
- Ивано-Франковск+16°... +1°
- Киев+14°... +5°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+11°... 0°
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- Львов+15°... +4°
- Николаев+16°... +5°
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- Ровно+16°... +5°
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