Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

На выходных температура поднимется до +16...+18 градусов.

На выходных в Украину вернется тепло / УНИАН

Завтра, 5 октября, в Украине сохранится прохладная погода, а на выходных ожидается потепление.

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В ближайшие дни по всей стране будет сухо и солнечно. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В дневные часы завтра будет свежо, только +9...+14 градусов, на западе и юге +13...+16 градусов. Ветер 5 октября ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 метров в секуду", - пишет она.

По словам Диденко, на выходных в Украине существенно потеплеет. В частности, в Киеве ожидается +16...+18 градусов.

Напомним, 4 октября по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.