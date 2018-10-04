Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в пяти областях Украины

14:23, 4 октября 2018
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Пожарная опасность сохранится 4-5 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 4-5 октября в пяти областях Украины ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4-5 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 октября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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