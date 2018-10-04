В Хмельницком бушевала непогода: сильный ветер повалил деревья
Погода в Хмельницком внезапно испортилась.
Вечером 3 октября погода в Хмельницком внезапно испортилась: начался дождь, сопровождавшийся сильным ветром.
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Так, от порывов ветра упала огромная ветка с дерева на перекрестке улицы Прибужской и Староконстантиновского шоссе. Упала она прямо на проезжую часть. К счастью, ветка не придавила ни одного автомобиля, сообщает vsim.ua.
Также возле торгово-развлекательного центра "Оазис" с фасада упали буквы с вывески на автомобиль.
Напомним, сегодня, 4 октября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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