В Хмельницком бушевала непогода: сильный ветер повалил деревья

12:59, 4 октября 2018
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Погода в Хмельницком внезапно испортилась.

Порывы ветра в Хмельницком срывали ветки с деревьев / vsim.ua
Порывы ветра в Хмельницком срывали ветки с деревьев / vsim.ua

Вечером 3 октября погода в Хмельницком внезапно испортилась: начался дождь, сопровождавшийся сильным ветром.

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Так, от порывов ветра упала огромная ветка с дерева на перекрестке улицы Прибужской и Староконстантиновского шоссе. Упала она прямо на проезжую часть. К счастью, ветка не придавила ни одного автомобиля, сообщает vsim.ua.

Также возле торгово-развлекательного центра "Оазис" с фасада упали буквы с вывески на автомобиль.

Напомним, сегодня, 4 октября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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