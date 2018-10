В канадском городе Калгари выпало рекордное количество снега (фото, видео)

Ранний снегопад принес в канадскую провинцию Альберта более 30 см осадков. Снег в октябре для этой местности не редкость, однако не в таком количестве.

В городе Калгари всего за день 2 октября выпало почти 30,5 см снега, что стало рекордом для этого месяца, сообщает The Washington Post.

По всей провинции за несколько дней выпало до 45 снега. Такой снежный шторм привел к многочисленным пробкам и ДТП, общественный транспорт сбился с графика.

Отмечается, что радовались вьюге только животные: собаки местных жителей и панды из зоопарка Калгари.

Early winter is perfect for panda playtime! Our cubs, Jia Panpan & Jia Yueyue's had a fun romp through the snow drifts this morning. Come visit them in the outdoor habitat of Panda Passage! ?❄️ pic.twitter.com/b7qfl3H5am

Here’s a look going up #BowTrail this morning. A few cars already stuck on the hill including a city bus. The roads are quite slick this morning, use caution, and take your time. We have full updates on the morning commute live on @CTVMorningYYC#yyc#yyctraffic#yycroadspic.twitter.com/Rt5mZJY08G