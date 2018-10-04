В США увеличилось число жертв урагана "Флоренс"

Погибли 49 человек.

Последствия урагана "Флоренс" в США / REUTERS

Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось еще на два. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.

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Последними жертвами стали два жителя штата Северная Каролина. Об этом сообщила канцелярия губернатора штата, сообщает Xinhua.

Всего в Северной Каролине из-за урагана погибли 39 человек, в штатах Южная Каролина и Виргиния погибли 9 и 1 человек соответственно.

"Флоренс" достиг штата Северная Каролина 14 сентября, позже добравшись до Южной Каролины. Улицы прибрежных городов залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек