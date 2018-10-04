В Карпатах намело полметра снега (фото)

Сегодня утром в горах продолжал идти снег.

Снег выпал на горе Поп Иван Черногорский / Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На горе Поп Иван Черногорский (2020,5м над уровнем моря) на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей выпало до полуметра снега. Утром в четверг, 4 октября в горах продолжал идти снег.

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Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 09:00 04.10.2018 в г.Поп Иван Черногорский облачно, снег, видимость до 50 м, ветер юго-западный 13 м/с., Температура воздуха -4°С. Выше зоны леса дороги и тропы почти не просматриваются. Снежный покров до 0,5 м", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера на горе Поп Иван Черногорский снова выпал снег.