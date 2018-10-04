В Украину пришло похолодание: с заморозками и штормовым ветром

Сегодня по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

В Украину пришли заморозки / moldova24.net

Сегодня, 4 октября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды на 4 октября. Во всех областях Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также сегодня в западных областях местами на поверхности почвы, в Карпатах в воздухе заморозки 0-5°. Ночью 5-6 октября по всей Украине на поверхности почвы и местами в воздухе похолодает до 0-5°.

Напомним, в четверг, 4 октября, почти по всей Украине похолодает, в западных и северных областях местами пройдут дожди.