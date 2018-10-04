В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +12°
Сегодня в столице ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в Киеве без осадков, температура до +12°.
В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 8,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:00, а зайдет в 18:32.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 октября, почти по всей Украине похолодает, в западных и северных областях местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
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- Днепр+13°... +4°
- Донецк+13°... 0°
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- Ивано-Франковск+16°... +1°
- Киев+14°... +5°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+11°... 0°
- Луцк+15°... +5°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+16°... +5°
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- Полтава+11°... +5°
- Ровно+16°... +4°
- Симферополь+14°... +5°
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Влажность:79 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:11 %
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Видимость:16 км
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