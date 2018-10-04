Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Осадки ожидаются на севере и западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 октября, почти по всей Украине похолодает, в западных и северных областях местами пройдут дожди.
В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября
На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +15°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +12°. В центре без осадков, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, 4 октября - Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - на холодную зиму.
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Погода в Украине
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- Ровно+16°... +4°
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