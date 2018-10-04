Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

08:11, 4 октября 2018
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Осадки ожидаются на севере и западе.

В Украине сегодня похолодает / УНИАН
В Украине сегодня похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 октября, почти по всей Украине похолодает, в западных и северных областях местами пройдут дожди.

В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября

На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +15°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +12°. В центре без осадков, температура до +13°.

Прогноз на 4 октября / УНИАН
Прогноз на 4 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 октября - Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - на холодную зиму.

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