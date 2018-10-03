В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября
Завтра порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В течение 3-4 октября в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Так, до конца конца дня 3 октября и в течение суток 4 октября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Прогноз погоды в Киеве на 4 октября. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/сек, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.
Напомним, в пятницу, 5 октября, почти по всей Украине похолодает. Ожидаются заморозки на почве и местами в воздухе до -5°.
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