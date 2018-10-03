В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября

16:31, 3 октября 2018
200
0

Завтра порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Киевлян предупреждают о сильном ветре / Югополис
Киевлян предупреждают о сильном ветре / Югополис

В течение 3-4 октября в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Снежная и морозная: синоптики сделали прогноз на новогоднюю ночь в Украине (видео)

Так, до конца конца дня 3 октября и в течение суток 4 октября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Киеве на 4 октября. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/сек, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Напомним, в пятницу, 5 октября, почти по всей Украине похолодает. Ожидаются заморозки на почве и местами в воздухе до -5°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +12° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +12°
Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
В Украине снова выпал снег (фото, видео) В Украине снова выпал снег (фото, видео)
В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках
Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
79 %
755 мм
4.1 м/с
6 %
Лента новостей