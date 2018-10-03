В Киеве завтра без осадков, температура до +12°
В столице 4 октября похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в Киеве без осадков, температура до +12°.
В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 8,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:00, а зайдет в 18:32.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 октября, почти по всей Украине похолодает, в западных и северных областях местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +4°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+14°... +6°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+17°... +5°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+16°... +4°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+12°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+19 °
Влажность:79 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:08
Закат18:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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