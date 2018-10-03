В Киеве завтра без осадков, температура до +12°

В столице 4 октября похолодает.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в Киеве без осадков, температура до +12°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 8,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:00, а зайдет в 18:32.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 октября, почти по всей Украине похолодает, в западных и северных областях местами пройдут дожди.

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