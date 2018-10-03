Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге и востоке температура до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 октября, почти по всей Украине похолодает, в западных и северных областях местами пройдут дожди.
В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках
На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +15°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +12°. В центре без осадков, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, 4 октября - Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - на холодную зиму.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 4 октября
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Погода в Украине
- Винница+11°... +4°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+14°... +6°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+17°... +5°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+16°... +4°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+12°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+19 °
Влажность:79 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:08
Закат18:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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