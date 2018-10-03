Новый удар стихии: в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан (видео)

Вулкан выбросил столб черного дыма на высоту 6000 метров.

В Индонезии начал извергаться вулкан / REUTERS

На острове Сулавеси в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан Сопутан.

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Вулкан выбросил столб черного дыма на высоту 6000 метров. Эвакуацию пока не объявляют, но местных предупреждают, чтобы держались подальше от вулкана, говорится в сюжете ТСН.

Остров Сулавели до сих пор не оправился от землетрясения 28 сентября и последовавшего за ним цунами. По последним данным, из-за ударов стихии погибли более 1400 человек.