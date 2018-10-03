Новый удар стихии: в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан (видео)

15:22, 3 октября 2018
136
0

Вулкан выбросил столб черного дыма на высоту 6000 метров.

В Индонезии начал извергаться вулкан / REUTERS
В Индонезии начал извергаться вулкан / REUTERS

На острове Сулавеси в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан Сопутан. 

В Баку произошло извержение второго по величине в мире грязевого вулкана (видео)

Вулкан выбросил столб черного дыма на высоту 6000 метров. Эвакуацию пока не объявляют, но местных предупреждают, чтобы держались подальше от вулкана, говорится в сюжете ТСН.

Остров Сулавели до сих пор не оправился от землетрясения 28 сентября и последовавшего за ним цунами. По последним данным, из-за ударов стихии погибли более 1400 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта) Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября
Новый удар стихии: в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан (видео) Новый удар стихии: в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан (видео)
В Украине снова выпал снег (фото, видео) В Украине снова выпал снег (фото, видео)
Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
79 %
755 мм
4.1 м/с
6 %
Лента новостей