Новый удар стихии: в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан (видео)
Вулкан выбросил столб черного дыма на высоту 6000 метров.
На острове Сулавеси в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан Сопутан.
В Баку произошло извержение второго по величине в мире грязевого вулкана (видео)
Вулкан выбросил столб черного дыма на высоту 6000 метров. Эвакуацию пока не объявляют, но местных предупреждают, чтобы держались подальше от вулкана, говорится в сюжете ТСН.
Остров Сулавели до сих пор не оправился от землетрясения 28 сентября и последовавшего за ним цунами. По последним данным, из-за ударов стихии погибли более 1400 человек.
В Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан Сопутан
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... +4°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+14°... +6°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+17°... +5°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+16°... +4°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+12°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+19 °
Влажность:79 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:08
Закат18:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей