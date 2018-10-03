Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек (фоторепортаж)

Тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Землетрясение разрушило город Палу / REUTERS

По последним данным, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами, на индонезийском острове Сулавеси погибли 1407 человек.

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Местные чиновники говорят, что пока нельзя полностью оценить масштаб катастрофы, ведь тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает The Washington Post.

Больше всего пострадал город Палу, из которого эвакуировали более 70 тысяч человек. Здесь полностью разрушена береговая линия, а лодки и грузовые контейнеры вынесло на сушу.

Более 2700 человек получили травмы и попали в больницу. Однако в больнице нет топлива и воды.

Около 29 стран предложили свою помощь Индонезии в борьбе с последствиями землетрсясения и цунами. К примеру, представители Сингапура и Японии отправятся в пострадавшие регионы, чтобы помочь выжившим.

Напомним, 2 октября вблизи южного индонезийского острова Флорес произошло землетрясение с предварительной магнитудой 6,2 балла.