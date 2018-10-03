Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек (фоторепортаж)

14:17, 3 октября 2018
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Тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Землетрясение разрушило город Палу / REUTERS
Землетрясение разрушило город Палу / REUTERS

По последним данным, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами, на индонезийском острове Сулавеси погибли 1407 человек.

На Индонезию после мощнейшего землетрясения обрушилось цунами

Местные чиновники говорят, что пока нельзя полностью оценить масштаб катастрофы, ведь тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает The Washington Post

Больше всего пострадал город Палу, из которого эвакуировали более 70 тысяч человек. Здесь полностью разрушена береговая линия, а лодки и грузовые  контейнеры вынесло на сушу.

Более 2700 человек получили травмы и попали в больницу. Однако в больнице нет топлива и воды.

Около 29 стран предложили свою помощь Индонезии в борьбе с последствиями землетрсясения и цунами. К примеру, представители Сингапура и Японии отправятся в пострадавшие регионы, чтобы помочь выжившим.

Напомним, 2 октября вблизи южного индонезийского острова Флорес произошло землетрясение с предварительной магнитудой 6,2 балла.

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