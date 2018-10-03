В Украине снова выпал снег (фото, видео)

12:56, 3 октября 2018
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Гору Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, снова замело снегом.

В Карпатах сегодня также сильный туман / Мukachevo.net
В Карпатах сегодня также сильный туман / Мukachevo.net

В Карпатах снова идет снег. Такую погоду зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Именно там находится Черногорский горный поисково-спасательный пост. Как отмечают спасатели, по состоянию на 9:15 час на горе облачно. Падает небольшой снег, ветер юго-западный 10-11 м / с. Температура воздуха -4 ° С.

Как сообщал УНИАН, синоптики обещают, что зима в Украине не будет морозной.

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