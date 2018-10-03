В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках

12:56, 3 октября 2018
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Ожидается похолодание до -5°.

В Украину идут замрозки / tvc.ru
В Украину идут замрозки / tvc.ru

Прогноз погоды на пятницу, 5 октября, почти по всей Украине похолодает. Ожидаются заморозки на почве и местами в воздухе до -5 °.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 5 октября похолодание в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки 0-5 °", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды в Украине на новогоднюю ночь. Ожидается, что праздник пройдет со снегом и холодной погодой - ночью столбики термометра опустятся до -18 градусов.

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