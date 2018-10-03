Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии
За месяц выпало всего 5,2 мм осадков.
Сентябрь 2018 года стал самым сухим в Австралии за всю историю страны, а также вторым по засушливости месяцем после апреля 1902 года.
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За месяц в Австралии выпало всего 5,2 мм осадков, передает Синьхуа со ссылкой на Бюро метеорологии Австралии.
Из-за засухи в штате Новый Южный Уэльс зимние урожаи сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В штатах Квинсленд и Виктория урожайность также упала.
Отсутствие осадков также увеличило возможность возникновения лесных пожаров. Администрации различных территорий порекомендовали местным жителям как следует подготовится к этой ситуации.
Напомним, на севере Чехии в городе Дечин из-за жары резко опустился уровень воды на Эльбе. Теперь там можно увидеть огромный "камень голода" со зловещей гравировкой.
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