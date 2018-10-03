Снежная и морозная: синоптики сделали прогноз на новогоднюю ночь в Украине (видео)
Ожидается, что январь и февраль будут теплее декабря.
Новый год в Украине пройдет со снегом и холодной погодой - ночью столбики термометра опустятся до -18 градусов.
Снежный Новый год и температурные "качели": появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Подробный прогноз погоды на праздники сделали метеорологи, говорится в сюжете ТСН.
Впрочем, таких холодных дней зимой будет немного. Температура должна колебаться в районе 0-2 градусов мороза.
А вот первые заморозки ударят уже во второй половине октября: температура упадет до -8 градусов ночью. Первый снег ожидается в конце ноября.
Мороз продержится недолго, в начале декабря температура начнет расти. Однако в конце месяца вновь произойдет резкое похолодание, которое придется как раз на несколько праздничных дней.
По прогнозам синоптиков, январь и февраль должны быть более сухими и теплыми, чем декабрь.
Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАНУ Вазира Мартазинова сообщила, что в Украине не следует ожидать морозной зимы.
Погода в Украине
- Винница+11°... +4°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+14°... +6°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+17°... +5°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+16°... +4°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+12°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+15°... +4°