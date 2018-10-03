Снежная и морозная: синоптики сделали прогноз на новогоднюю ночь в Украине (видео)

Ожидается, что январь и февраль будут теплее декабря.

Новый год в Украине будет морозным и снежным / фото УНИАН

Новый год в Украине пройдет со снегом и холодной погодой - ночью столбики термометра опустятся до -18 градусов.

Читайте также Снежный Новый год и температурные "качели": появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине

Подробный прогноз погоды на праздники сделали метеорологи, говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, таких холодных дней зимой будет немного. Температура должна колебаться в районе 0-2 градусов мороза.

А вот первые заморозки ударят уже во второй половине октября: температура упадет до -8 градусов ночью. Первый снег ожидается в конце ноября.

Мороз продержится недолго, в начале декабря температура начнет расти. Однако в конце месяца вновь произойдет резкое похолодание, которое придется как раз на несколько праздничных дней.

По прогнозам синоптиков, январь и февраль должны быть более сухими и теплыми, чем декабрь.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАНУ Вазира Мартазинова сообщила, что в Украине не следует ожидать морозной зимы.