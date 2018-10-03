В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Сегодня, 3 октября, на западе Украины ожидается сильный ветер.
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +23° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Напомним, в пятницу, 5 октября, в Украине ожидается похолодание. Ночью почти по всей стране температура опустится до 0-5°.
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