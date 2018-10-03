В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15°
Вечером в столице до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 октября, в Киеве без осадков, температура до +15°.
Новогодняя ночь в Украине будет холодной и бесснежной
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный и юго-западный, до 7,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:58, а зайдет в 18:34.
Как сообщал УНИАН, 3 октября почти по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +4°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+14°... +6°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+17°... +5°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+16°... +4°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+12°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+19 °
Влажность:79 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:08
Закат18:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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