В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15°

08:30, 3 октября 2018
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Вечером в столице до +10°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 октября, в Киеве без осадков, температура до +15°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный и юго-западный, до 7,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:58, а зайдет в 18:34.

Как сообщал УНИАН, 3 октября почти по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +23°.

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