В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +23° (карта)

08:10, 3 октября 2018
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Осадки ожидаются практически по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября почти по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +23°.

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На востоке пройдут дожди, местами с грозами, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +22°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных также синоптики обещают осадки. Температура до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура до +20°.

Прогноз на 3 октября / УНИАН
Прогноз на 3 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летит длинная паутина - ожидается благоприятная осень.

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