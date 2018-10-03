В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +23° (карта)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября почти по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +23°.
Новогодняя ночь в Украине будет холодной и бесснежной
На востоке пройдут дожди, местами с грозами, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +16°.
В северных также синоптики обещают осадки. Температура до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летит длинная паутина - ожидается благоприятная осень.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +4°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+14°... +6°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+17°... +5°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+16°... +4°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+12°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+15°... +4°