Новогодняя ночь в Украине будет холодной и бесснежной

16:22, 2 октября 2018
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Снега зимой будет меньше, чем в прошлом году.

Снега на Новый год в Украине не будет / Фото УНИАН
Снега на Новый год в Украине не будет / Фото УНИАН

Новогодняя ночь в Украине прогнозируется без снега. Об этом сообщила во время пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАНУ Вазира Мартазинова.

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"В целом, конец декабря холодный, как и начало января. То есть, Новый год будет холодным, но практически без осадков... Снежного покрова не надо ждать", - сказала она.

По словам Мартазиновой, в целом в холодный сезон снега будет немного.

"Его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера. Это, в основном, мокрый снег", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, по словам Мартазиновой, предстоящая зима не будет морозной, а среднемесячные температуры будут колебаться от 0 до -2 градусов, при этом в конце декабря-начале января прогнозируются кратковременные морозы до -18 градусов.

По прогнозам синоптика Леонида Горбаня, в Украине заснежит с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый год.

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