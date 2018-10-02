В Киеве завтра без осадков, температура до +15°

17:00, 2 октября 2018
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Завтра в столице усилится ветер.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 октября, в Киеве без осадков, температура до +15°.

Синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный и юго-западный, до 7,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:58, а зайдет в 18:34.

Как сообщал УНИАН, 3 октября почти по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +23°.

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