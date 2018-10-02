Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября почти по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +23°.
Синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре в Украине
На востоке пройдут дожди, местами с грозами, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +16°.
В северных также синоптики обещают осадки. Температура до +15°. В центре без местами пройдут дожди, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летит длинная паутина - ожидается благоприятная осень.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+13°... +6°
- Днепр+18°... +8°
- Донецк+22°... +8°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... +5°
- Киев+13°... +7°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+23°... +9°
- Луцк+11°... +5°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+19°... +8°
- Полтава+15°... +7°
- Ровно+11°... +5°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+13°... +5°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+18°... +7°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+12°... +5°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+16°... +8°