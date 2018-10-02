Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

Теплее всего будет на востоке страны.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября почти по всей Украине пройдут дожди, на востоке до +23°.

Читайте также Синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре в Украине

На востоке пройдут дожди, местами с грозами, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных также синоптики обещают осадки. Температура до +15°. В центре без местами пройдут дожди, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летит длинная паутина - ожидается благоприятная осень.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.