Синоптики обещают, что зима в Украине не будет морозной

Среднемесячные температуры в зимний сезон будут колебаться от 0 до -2 градусов.

Иллюстрация REUTERS

В Украине не следует ожидать морозной зимы, сообщила во время пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАНУ Вазира Мартазинова.

Читайте также Синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре в Украине

"Не следует ожидать морозную зиму, но похолодания будут. Самые холодные периоды - это начало декабря, конец декабря с температурой до -18 градусов и в начале января до -16. Вот февраль не будет очень холодным. Первая половина зимы будет холоднее", - сказала она.

По словам Мартазиновой, среднемесячные температуры будут колебаться этой зимой в районе от 0 до -2 градусов.

"Если сравнивать эту зиму и прошлую, то эта предвидится мягче и быстрее закончится... Только в отдельные дни снежный покров будет появляться", - добавила Мартазинова.

Также она сообщила, что весна прогнозируется ранняя и продержится до середины июня.

Как сообщал УНИАН, появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине.