Синоптики обещают, что зима в Украине не будет морозной
Среднемесячные температуры в зимний сезон будут колебаться от 0 до -2 градусов.
В Украине не следует ожидать морозной зимы, сообщила во время пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАНУ Вазира Мартазинова.
Синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре в Украине
"Не следует ожидать морозную зиму, но похолодания будут. Самые холодные периоды - это начало декабря, конец декабря с температурой до -18 градусов и в начале января до -16. Вот февраль не будет очень холодным. Первая половина зимы будет холоднее", - сказала она.
По словам Мартазиновой, среднемесячные температуры будут колебаться этой зимой в районе от 0 до -2 градусов.
"Если сравнивать эту зиму и прошлую, то эта предвидится мягче и быстрее закончится... Только в отдельные дни снежный покров будет появляться", - добавила Мартазинова.
Также она сообщила, что весна прогнозируется ранняя и продержится до середины июня.
Как сообщал УНИАН, появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине.
Погода в Украине
- Винница+13°... +6°
- Днепр+18°... +8°
- Донецк+22°... +8°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... +5°
- Киев+13°... +7°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+23°... +9°
- Луцк+11°... +5°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+19°... +8°
- Полтава+15°... +7°
- Ровно+11°... +5°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+13°... +5°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+18°... +7°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+12°... +5°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+16°... +8°