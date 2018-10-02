Землетрясение в Индонезии: число погибших увеличилось до 1234 человек

15:17, 2 октября 2018
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Спасатели обнаружили тела еще 34 человек.

В Индонезии продолжает увеличиваться число жертв землетрясения / REUTERS
В Индонезии продолжает увеличиваться число жертв землетрясения / REUTERS

На острове Сулавеси (Индонезия), где произошло разрушительное землетрясение, спасатели обнаружили под обломками одной из церквей тела 34 студентов. Таким образом, число погибших возросло до 1234 человек.

У берегов Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение (видео)

Всего из лагеря при одной из церквей в провинции Центральный Сулавеси без вести пропали 86 студентов, сообщает Euronews

Серия мощных землетрясений произошла в Индонезии 28 сентября, вызвав цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Больше всего пострадал город Палу, многие районы которого превратились в руины.

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