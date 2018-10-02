Землетрясение в Индонезии: число погибших увеличилось до 1234 человек
Спасатели обнаружили тела еще 34 человек.
На острове Сулавеси (Индонезия), где произошло разрушительное землетрясение, спасатели обнаружили под обломками одной из церквей тела 34 студентов. Таким образом, число погибших возросло до 1234 человек.
У берегов Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение (видео)
Всего из лагеря при одной из церквей в провинции Центральный Сулавеси без вести пропали 86 студентов, сообщает Euronews.
Серия мощных землетрясений произошла в Индонезии 28 сентября, вызвав цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Больше всего пострадал город Палу, многие районы которого превратились в руины.
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