Синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре в Украине

Завтра в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

В Украину идут заморозки / moldova24.net

В пятницу, 5 октября, в Украине ожидается похолодание. Ночью почти по всей стране температура опустится до 0-5°.

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Завтра, 3 октября, в западных областях ветер усилится до 15-20 м/сек. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3 октября в западных областях утром и днем порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в повдомленні.

Напомним, во вторник, 2 октября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +24°.