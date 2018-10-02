Синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре в Украине

14:15, 2 октября 2018
921
0

Завтра в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

В Украину идут заморозки / moldova24.net
В Украину идут заморозки / moldova24.net

В пятницу, 5 октября, в Украине ожидается похолодание. Ночью почти по всей стране температура опустится до 0-5°.

Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта)

Завтра, 3 октября, в западных областях ветер усилится до 15-20 м/сек. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3 октября в западных областях утром и днем порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в повдомленні.

Напомним, во вторник, 2 октября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +24°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Новый удар стихии: в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан (видео) Новый удар стихии: в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан (видео)
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек (фоторепортаж) Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек (фоторепортаж)
В Украине снова выпал снег (фото, видео) В Украине снова выпал снег (фото, видео)
В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках
Снежная и морозная: синоптики сделали прогноз на новогоднюю ночь в Украине (видео) Снежная и морозная: синоптики сделали прогноз на новогоднюю ночь в Украине (видео)
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15°
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +23° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +23° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
755 мм
3.7 м/с
4 %
Лента новостей