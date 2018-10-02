Снежный Новый год и температурные "качели": появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине

13:48, 2 октября 2018
2491
0

По-настоящему заснежит в Украине с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый год.

Синоптик рассказал, какой будет погода зимой / фото УНИАН
Синоптик рассказал, какой будет погода зимой / фото УНИАН

Первый снег в Украине пройдет уже в начале ноября месяца, а сильные морозы ударят с конца января.

Синоптик Леонид Горбань рассказал "Обозревателю", что в ноябре плюсовая температура будет чередоваться с минусовой весь месяц.

Декабрь ожидается с еще большими перепадами, говорит народный синоптик.

"Первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28 -31 числа вернется мороз до 6 градусов", - сказал Горбань.

Второго "бабьего лета" в Украине не будет - синоптик

В декабре местами ожидается дождь с мокрым снегом, а по-настоящему заснежит в Украине с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый год.

"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Через несколько дней и до средины месяца будет плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ожидать с 22 января до -25 градусов", - заявил синоптик.

По словам Горбаня, февраль обещает придавить морозами.

"Месяц начнется морозами 12-14 градусов, а к 10 числу температура упадет до - 25 градусов. Через два дня морозы ослабнут, и до 23 февраля температура будет колебаться в пределах 5-7 градусов. В конце месяца плюсовая температура будет чередоваться с минусовой", - говорит он.

Ранее метеорологи сообщали, что зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +12° В Киеве завтра без осадков, температура до +12°
В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября В Киеве объявили штормовое предупреждение на 3-4 октября
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек (фоторепортаж) Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек (фоторепортаж)
В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках В Украину идет похолодание: синоптики предупреждают о заморозках
Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +15°
В Киеве завтра без осадков, температура до +15° В Киеве завтра без осадков, температура до +15°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
755 мм
3.7 м/с
4 %
Лента новостей