Тайфун "Трами" в Японии: два человека погибли

12:45, 2 октября 2018
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Около 400 тысяч семей остались без электричества.

Япония пострадала от удара тайфуна "Трами" / REUTERS
Япония пострадала от удара тайфуна "Трами" / REUTERS

Тайфун "Трами", который обрушился на берег японской префектуры Вакаяма, вызвал сильные дожди и ветер. В результате два человека погибли, один пропал без вести, более ста пострадали.

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Из-за разгула стихии в в Токио и соседних районах было остановлено движение метро и ряда железнодорожных веток. Также около 400 тыс. семей остались без электричества, передает Xinhua.

Ожидается, что дальше "Трами" затронет некоторые районы на востоке и севере Японии.

Напомним, сильные дожди, которые прошли в северной провинции Таиланда Мэхонгсоне, привели к наводнениям и оползням. Из-за разгула стихии два человека погибли, семь пропали без вести.

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