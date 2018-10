Греция пострадала от шторма "Зобра": три человека пропали без вести (видео)

Три человека пропали без вести после шторма "Зобра", который обрушился на несколько районов Греции.

Местами всего за 24 часа выпало 140 мм осадков. Люди пропали на острове Эвия, где шторм вызвал наводнение, сообщает Floodlist.

Из-за непогоды в районе Фтиотида и на острове Эвия объявили чрезвычайное положение. Также сильно пострадали несколько районов полуострова Пелопоннес.

Пожарные получили почти 2 тысячи звонков о помощи: затопило дома, сильный ветер повалил деревья, а некоторых людей нужно было эвакуировать из автомобилей.

Major #floods reported in Kaynarca, Sakarya, Marmara region, W #Turkey - expected under the torrential rainfall of the #medicane. Report: Asem Ayhan pic.twitter.com/nRF7YRLgIG