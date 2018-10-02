Греция пострадала от шторма "Зобра": три человека пропали без вести (видео)

11:46, 2 октября 2018
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Затопило дома, сильный ветер повалил деревья, а некоторых людей нужно было эвакуировать из автомобилей.

Греция пострадала от шторма / REUTERS
Греция пострадала от шторма / REUTERS

Три человека пропали без вести после шторма "Зобра", который обрушился на несколько районов Греции.

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Местами всего за 24 часа выпало 140 мм осадков. Люди пропали на острове Эвия, где шторм вызвал наводнение, сообщает Floodlist.

Из-за непогоды в районе Фтиотида и на острове Эвия объявили чрезвычайное положение. Также сильно пострадали несколько районов полуострова Пелопоннес. 

Пожарные получили почти 2 тысячи звонков о помощи: затопило дома, сильный ветер повалил деревья, а некоторых людей нужно было эвакуировать из автомобилей.

Напомним, в результате наводнений в Нигере стали 42 человека, более 200 тыс. человек в той или иной мере пострадали от разгула стихии.

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