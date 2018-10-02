В восьми областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается до 4 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня / galinfo.com.ua

В течение 2-4 октября в восьми областях Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"2-4 октября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Пожарная опасность ожидается в восьми областях / Укргидрометцентр

Напомним, практически всю неделю в Украине будет тепло. Во вторник, 2 октября, на востоке и юге Украины местами пройдут дожди. На юге температура до +21°.