В восьми областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается до 4 октября.
В течение 2-4 октября в восьми областях Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +18°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"2-4 октября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, практически всю неделю в Украине будет тепло. Во вторник, 2 октября, на востоке и юге Украины местами пройдут дожди. На юге температура до +21°.
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