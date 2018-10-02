Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек

После мощных землетрясений, которые произошли 28 сентября, уже зафиксировано 215 афтершоков.

Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии / REUTERS

1203 человека погибли в результате землетрясения и цунами в индонезийской провинции Центральный Сулавеси.

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В это число входят только погибшие в административном центре провинции Палу и прилегающем районе Донггала, не учитывая два других пострадавших района, передает Синьхуа.

Данные о жертвах пришли из четырех больниц, трех деревень, одного подрайона и полицейского участка, а также мечети в городе Палу. Отмечается, что после мощных землетрясений в Индонезии, которые произошли 28 сентября, уже зафиксировано 215 афтершоков.

Напомним, от землетрясения больше всего пострадал город Палу, многие районы которого превратились в руины. Здесь нет питьевой воды, сообщается о массовых случаях мародерства.