В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +24° (карта)
Осадки ожидаются на севере и востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 октября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +24°.
Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта)
На востоке местами пройдет дождь, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +19°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом, зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +6°
- Днепр+18°... +8°
- Донецк+22°... +8°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... +5°
- Киев+13°... +7°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+23°... +9°
- Луцк+11°... +5°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+19°... +8°
- Полтава+15°... +7°
- Ровно+11°... +5°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+13°... +5°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+18°... +7°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+12°... +5°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+16°... +8°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+22 °
Влажность:86 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:07
Закат18:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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