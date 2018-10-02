В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +24° (карта)

08:09, 2 октября 2018
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Осадки ожидаются на севере и востоке страны.

Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 октября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +24°.

Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта)

На востоке местами пройдет дождь, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +19°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +20°.

Прогноз на 2 октября / УНИАН
Прогноз на 2 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом, зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

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