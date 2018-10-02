У берегов Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение (видео)

07:19, 2 октября 2018
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Изначально мощность землетрясения оценили в 6,2 балла, но позже магнитуда была снижена до 5,9 балла.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS
Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

Вблизи южного индонезийского острова Флорес произошло землетрясение с предварительной магнитудой 6,2 балла.

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Как сообщает Reuters, эпицентр землетрясения расположен в 250 километрах от острова.

Позже магнитуда землетрясения была понижена до 5,9 балла. Немедленных оповещений о цунами не поступало. Также нет информации о жертвах или нанесенном ущербе.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, которое спровоцировало цунами. В результате стихийного бедствия погибло более 800 людей.

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